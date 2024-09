Mettre en garde contre les fausses informations : la nouvelle campagne de l’Inserm

© Inserm, création Agence Insign

L’Inserm s’affiche dans le métro parisien et dans toutes les grandes gares de France pour une nouvelle campagne dédiée à la lutte contre les fausses informations en santé. La campagne intrigue avant d’inviter les citoyens à réfléchir sur leurs ressources en matière d’information en santé. L’objectif est de sensibiliser le grand public à l’importance de s’informer auprès de sources scientifiques vérifiées. Cette campagne met en avant la qualité et la crédibilité des informations scientifiques produites par l’Inserm à partir de ses recherches.

Les fake news circulent rapidement parce qu’elles sont souvent divertissantes et captivantes, offrant des solutions simplistes à certains problèmes ou à certaines inquiétudes en matière de santé. Partant de ce constat, l’Inserm a choisi d’utiliser un registre surprenant et utilisant les codes actuels pour promouvoir l’information scientifique de qualité, à travers la promotion de son label Canal Détox.

L’objectif est de sensibiliser un large public aux dangers de la désinformation et de promouvoir la consultation de contenus fiables. De la mi-septembre jusque début octobre, l’Institut sera présent dans les métros, gares et pharmacies de France, ainsi que dans plusieurs journaux nationaux. À travers 5 grandes affiches thématiques, le grand public est surpris par une information étonnante, voire farfelue, et est invité à adopter un comportement d’information actif en flashant un QR code renvoyant à des textes vérifiés sur le site Internet de l’Inserm.

Cette campagne sera complétée en fin d’année par des vidéos diffusées sur les chaînes de TV en replay, sur YouTube et sur les réseaux sociaux.

Pour le Pr Didier Samuel, Président-directeur général de l’Inserm : « En santé, encore plus que dans d’autres domaines, les fausses informations se disséminent à vitesse grand V. Il est alors important que l’Inserm, en tant que premier organisme national de recherche en santé, aide les citoyens à faire le tri entre ce qu’ils peuvent croire – car fondé sur des bases scientifiques solides, et ce qui peut être dangereux pour leur santé. L’Inserm fait le choix d’aller au-devant des citoyens, directement dans leurs lieux de vie, avec des messages simples et impactants, et surtout utiles à leur santé ! »

Retrouvez l’intégralité des contenus Canal Détox.

Découvrez les autres affiches de notre campagne, ci-dessous :