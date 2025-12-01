Trois nouveaux programmes stratégiques confiés à l’agence de programmes de recherche en santé pilotée par l’Inserm

© AdobeStock

Financés par l’État dans le cadre du plan France 2030 à hauteur totale de 49,5 M€, trois nouveaux programmes consacrés à la recherche sur les maladies inflammatoires chroniques, les maladies neurodégénératives et la transplantation viennent d’être confiés à l’Agence de programmes de recherche en santé pilotée par l’Inserm. Ces programmes dotés de financements d’envergure, visent à structurer l’écosystème autour de priorités de recherche à fort impact sociétal et stratégique.

Financement de trois programmes stratégiques

Transformer l’approche des maladies inflammatoires chroniques – 22 M€ :

Le programme TRANSCEND-ID propose une nouvelle approche fondée sur une meilleure compréhension des mécanismes partagés entre ces différentes pathologies. L’objectif : adapter les traitements à chaque patient de façon à réduire la proportion des échecs thérapeutiques et augmenter les chances de rémission durable. Les équipes de recherche travailleront à identifier les facteurs déclenchants de ces maladies pour prévenir leur apparition. La France ambitionne ainsi de rassembler et de structurer une communauté nationale forte et reconnue, capable d’attirer jeunes chercheurs, cliniciens et partenaires industriels.

Mieux comprendre et prévenir les maladies neurodégénératives – 18,5 M€ :

Le programme PRODROM-ND a pour objet de parvenir à dépasser les classifications traditionnelles des différentes maladies neuro-évolutives pour mieux identifier les mécanismes qu’elles ont en commun. À la clé, la possibilité d’intervenir plus tôt, de ralentir la progression de ces pathologies et de réduire leur coût pour la société. Grâce à de grandes cohortes de patients et de volontaires (plus de 45 000 personnes suivies), les équipes de recherche espèrent ouvrir la voie à de nouveaux outils de diagnostic et à de nouvelles thérapies, tout en renforçant la compétitivité française au niveau européen.

Innover en transplantation – 9 M€ :

Le programme TREASURE vise à transformer les pratiques cliniques en transplantation. Les équipes associeront notamment l’intelligence artificielle aux biotechnologies innovantes pour optimiser la qualité des greffons et développer de nouveaux outils numériques capable de prédire leur rejet en réduisant le recours aux examens invasifs. L’ambition générale du programme est de développer et de déployer dans les centres de greffe une « clinique de transplantation augmentée par l’intelligence artificielle ». Ce nouveau modèle permettra d’augmenter le nombre de greffes réalisées tout en prolongeant significativement la survie des patients, et renforcera encore la place de la France dans ce domaine.

Une agence pour structurer et anticiper la recherche en santé

Lancée début 2024 pour répondre aux grands défis sanitaires, l’Agence de programmes de recherche en santé pilotée par l’Inserm a pour mission de fédérer les acteurs de la recherche en santé en France autour d’une gouvernance collégiale et d’anticiper les grandes transitions sociétales, épidémiologiques, environnementales, technologiques, sanitaires et industrielles. Elle vise à identifier les priorités stratégiques de recherche en santé et à élaborer sur cette base un nombre limité de grands programmes nationaux de recherche. L’agence est présidée par le PDG de l’Inserm Didier Samuel, entouré de deux vice-présidents, du directeur de l’AP-HP Nicolas Revel et du président de l’Université de Lille Régis Bordet.

« Ces programmes marquent un tournant pour la recherche en santé en France. Ils traduisent une volonté forte : anticiper les grandes transitions, prioriser les sujets à fort impact, et investir stratégiquement là où la recherche peut réellement transformer la vie des patients et répondre aux enjeux de la société. Cette annonce confirme le rôle central de l’Agence confiée à l’Inserm comme moteur de cohérence, d’innovation et d’impact pour l’avenir de la santé en France et à l’international », se félicite Franck Mouthon, directeur exécutif de l’Agence de programmes de recherche en santé.

Le plan d’investissement France 2030 : traduit une double ambition : transformer durablement des secteurs clés de notre économie (santé, énergie, automobile, aéronautique ou encore espace) par l’innovation technologique, et positionner la France non pas seulement en acteur, mais bien en leader du monde de demain. De la recherche fondamentale, à l’émergence d’une idée jusqu’à la production d’un produit ou d’un service nouveau, France 2030 soutient tout le cycle de vie de l’innovation jusqu’à son industrialisation ;

: transformer durablement des secteurs clés de notre économie (santé, énergie, automobile, aéronautique ou encore espace) par l’innovation technologique, et positionner la France non pas seulement en acteur, mais bien en leader du monde de demain. De la recherche fondamentale, à l’émergence d’une idée jusqu’à la production d’un produit ou d’un service nouveau, France 2030 soutient tout le cycle de vie de l’innovation jusqu’à son industrialisation ; est inédit par son ampleur : 54 Md€ seront investis pour que nos entreprises, nos universités et nos organismes de recherche réussissent pleinement leurs transitions dans ces filières stratégiques. L’enjeu : leur permettre de répondre de manière compétitive aux défis écologiques et d’attractivité du monde qui vient, et faire émerger les futurs leaders de nos filières d’excellence. France 2030 est défini par deux objectifs transversaux consistant à consacrer 50 % de ses dépenses à la décarbonation de l’économie, et 50 % à des acteurs émergents, porteurs d’innovation sans dépenses défavorables à l’environnement (au sens du principe Do No Significant Harm) ;

: 54 Md€ seront investis pour que nos entreprises, nos universités et nos organismes de recherche réussissent pleinement leurs transitions dans ces filières stratégiques. L’enjeu : leur permettre de répondre de manière compétitive aux défis écologiques et d’attractivité du monde qui vient, et faire émerger les futurs leaders de nos filières d’excellence. France 2030 est défini par deux objectifs transversaux consistant à consacrer 50 % de ses dépenses à la décarbonation de l’économie, et 50 % à des acteurs émergents, porteurs d’innovation sans dépenses défavorables à l’environnement (au sens du principe Do No Significant Harm) ; est mis en œuvre collectivement : pensé et déployé en concertation avec les acteurs économiques, académiques, locaux et européens pour en déterminer les orientations stratégiques et les actions phares. Les porteurs de projets sont invités à déposer leur dossier via des procédures ouvertes, exigeantes et sélectives pour bénéficier de l’accompagnement de l’État ;

: pensé et déployé en concertation avec les acteurs économiques, académiques, locaux et européens pour en déterminer les orientations stratégiques et les actions phares. Les porteurs de projets sont invités à déposer leur dossier via des procédures ouvertes, exigeantes et sélectives pour bénéficier de l’accompagnement de l’État ; est piloté par le Secrétariat général pour l’investissement pour le compte du Premier ministre et mis en œuvre par l’Agence de la transition écologique (Ademe), l’Agence nationale de la recherche (ANR), Bpifrance et la Caisse des dépôts et consignations (CDC).

Plus d’informations sur le site du Gouvernement et @SGPI_avenir