Microbiote (marquage rouge par la méthode FISH) et intestin (marquage vert/conversion DAPI). Mise en évidence du positionnement de la flore intestinale commensale pour l’essentiel à distance de la surface épithéliale du fait de la présence de mucus et des molécules antimicrobiennes à qui il sert de matrice. Illustration de l’environnement auquel Lactobacillus est confronté lors de son processus de colonisation et d’établissement

©Inserm/Pédron, Thierry

Ce jeudi 27 juin 2019 a lieu la journée mondiale du microbiome. A cette occasion, nous vous proposons une compilation de quelques ressources sur le sujet.

Notre tube digestif abrite pas moins de 1012 à 1014 micro-organismes, soit 2 à 10 fois plus que le nombre de cellules qui constituent notre corps. Cet ensemble de bactéries, virus, parasites et champignons non pathogènes constitue notre microbiote intestinal (ou flore intestinale).

Son rôle est de mieux en mieux connu et les chercheurs tentent aujourd’hui de comprendre les liens entre les déséquilibres du microbiote et certaines pathologies, en particulier les maladies auto-immunes et inflammatoires.

Le microbiome correspond à l’’ensemble des gènes des micro-organismes du microbiote.

Depuis 2016, la recherche sur le microbiote fait partie des programmes scientifiques transversaux de l’Inserm qui s’intéressent à des axes de recherche prioritaires : consultez ici l’appel à projet microbiote 2016 de l’Inserm

Pour en savoir plus et connaître nos chercheurs référents sur le sujet, consultez nos derniers communiqués de presse sur le microbiote : https://presse.inserm.fr/decouverte-dune-reaction-immunitaire-cruciale-lors-de-la-diversification-alimentaire-pour-prevenir-lapparition-des-maladies-inflammatoires/34142/ https://presse.inserm.fr/plus-de-6000-genes-de-resistance-aux-antibiotiques-decouverts-dans-le-microbiote-intestinal-2/33094/ https://presse.inserm.fr/decryptage-du-lien-entre-microbiote-intestinal-et-allergie-cutanee/32548/ https://presse.inserm.fr/obesite-combattre-les-effets-deleteres-dun-foie-trop-gras-grace-au-microbiote/31980/ https://presse.inserm.fr/linfluence-du-microbiote-intestinal-sur-le-metabolisme-du-tryptophane-et-sur-notre-sante/31709/ https://presse.inserm.fr/lorganisation-du-microbiote-intestinal-regie-par-les-anticorps/31263/